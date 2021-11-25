Симферополь, 25 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Республике Крым подтвердили 651 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе. Накануне, 24 ноября, сообщалось о 702 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 484 человека», — уточнили в оперштабе.

Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 116 844 человека, выздоровели из них 104 512 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 649 человек.

Общее число жертв коронавируса в Крыму с начала пандемии составило 3488 человек, за последние сутки зарегистрировано 24 новых летальных исхода.