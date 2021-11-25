В Хабаровске выявили первый случай гриппа у ребёнка
Хабаровск, 25 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Хабаровске выявлен первый в этом сезоне случай заболевания гриппом А — инфекцию обнаружили у двухлетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
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С 15 по 21 ноября, диагноз «ОРВИ» был поставлен 5292 горожанам. Это на 41,8% выше эпидпорога. На карантин закрыт класс в одной из школ Хабаровска, еще один класс закрыт из-за пневмонии.
Ситуация с коронавирусом остается напряженной. За минувшие сутки диагноз «COVID-19» был поставлен 187 хабаровчанам.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области завершается вакцинация от гриппа.