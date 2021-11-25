Воронеж, 25 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Воронежской области возбуждено уже 11 уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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«Воронежская полиция возбудила уже 11 уголовных дел по фактам распространения поддельных сертификатов о вакцинации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее предложил сделать бесплатным проведение ПЦР-тестов жителям для посещения общественных мест.

Добавим, что по данным на 24 ноября, в Воронежской области число привитых от коронавируса жителей региона составляло 1 103 337, в том числе двукратно — 977 143 человек.