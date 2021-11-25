Варшава, 25 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Polskie Radio назвал главную задачу своего ведомства в условиях миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Наша главная задача сейчас — это раскрывать всему миру то, что происходит на границе, и формировать соответствующее международное мнение вокруг ситуации на восточных рубежах Польши», — заявил Рау.

По его мнению, это позволяет Польше воздействовать на совместную тактику в Совете ЕС по международным отношениям, в том числе по вопросу наложения очередных санкций на Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.