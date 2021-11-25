Москва, 25 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили поправки к законопроектам о введении QR-кодов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

ЛДПР

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Прежде всего, депутаты предлагают объявить амнистию для тех, кто получил поддельные QR-коды и дать им возможность пройти вакцинацию, рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Если поправки найдут поддержку, то люди, привившиеся иностранной вакциной или переболевшие неофициально, но имеющие иммунитет, получат возможность получить QR-код.

В целом, фракции готовятся обсуждать правительственные законопроекты как на слушаниях, так и в рамках встреч с профильными министрами.

Первое чтение законопроектов намечено на 16 декабря.