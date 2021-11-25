Пхеньян, 25 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. КНДР, вероятно, продолжает производство плутония на ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщает американский портал 38 North.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Уточняется, что данные об активности 5-мегаваттного реактора были получены в ходе анализа спутниковых снимков. Исходящий из генераторного зала реактора пар указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает.

«Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен», — говорится в сообщении.

Данные выводы согласуются с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором содержится информация о том, что ядерный реактор продолжал работать с августа текущего года.

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Глава МАГАТЭ также сообщил о признаках работы предприятий по обогащению урана и добыче полезных ископаемых.