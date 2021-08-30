Вашингтон, 30 августа 2021, 14:30 — REGNUM КНДР, вероятно, возобновила производство плутония, запустив реактор в ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«С начала июля было несколько признаков работы реактора, в том числе, сброс охлаждающей воды», — приводит газета выдержку из доклада.
Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа лаборатории по выделению плутония из отработанного ядерного топлива, расположенной рядом с ядерным объектом.
Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.
Отмечается, что реактор в Йонбёне не функционировал с декабря 2018 году до начала июля 2021 года.