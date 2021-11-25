Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пока не планируют продлевать зимние каникулы. Об этом сообщила журналистам замглавы города Екатерина Сибирцева.

ИА REGNUM Школа

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Чиновница выразила надежду на то, что на каникулы дети уйдут согласно графику. По её словам, школьники только вышли с дистанционного обучения, а возможности обучения очно рады и дети, и преподаватели.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью из-за всплеска заболеваемости коронавиурсной инфекцией свердловские школьники отдыхали дольше обычного. В области вводили дополнительные каникулы с 30 октября по 7 ноября.