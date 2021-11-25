Воронеж, 25 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Организации дополнительного детского образования смогут возобновить работу в очном формате с 29 ноября. Решение принято 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба, сообщила пресс-служба облправительства.

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие по рисованию

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С предложением разрешить возобновление деятельности таким организациям выступил заместитель председателя правительства области Олег Мосолов. Он уточнил, что уровень вакцинации сотрудников учреждений достиг 80%.

Губернатор Александр Гусев поддержал предложение. Организации дополнительного образования смогут работать очно с 29 ноября с обязательным предъявлением справки об эпидокружении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежские власти констатировали снижение ковид-заболеваемости в регионе, в том числе и среди детей.