Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Свердловской области поступили федеральные законопроекты о QR-кодах в общественном транспорте и общественных местах. Документы рассмотрят сначала на профильном комитете, а затем на заседании 7 декабря, сообщили в пресс службе Заксобрания.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Однако законопроекты могут обсудить уже 25 ноября в узком кругу. По данным ura.ru, в рассмотрении примут участие замгубернатора Павел Креков, глава регионального минздрава Андрей Карлов, председатели комитетов Заксобрания, главы и заместители глав фракций. На обсуждение 25 ноября вынесены вопросы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты о единой системе QR-кодов правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября. Затем их отправили в регионы для обсуждения.