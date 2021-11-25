Москва, 25 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Около 85 млн комплектов вакцин от COVID-19 выпущено в гражданский оборот в России. Об этом 24 ноября рассказал Д директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакцинами

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Как уточнил Гинцбург, на сегодняшний день в гражданский оборот в России выпущено 70 млн комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V» и 15 млн комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Вакцина «Спутник V» от COVID-19 была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в начале мая текущего года, она стала четвёртой отечественной вакциной от коронавируса. «Спутник Лайт» — это однокомпонентная версия вакцины «Спутник V», она рекомендована Минздравом РФ только для повторной вакцинации.

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