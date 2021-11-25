Куала-Лумпур, 25 ноября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории достигло 30 147 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 5755 носителей SARS-CoV-2. При этом лишь 23 инфицированных прибыли из-за границы, остальные случаи связаны с распространением заболевания внутри страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 602 835 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 69 261 случай активного заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 506 пациентов получают лечение в палатах реанимации, из них 270 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 25 ноября в Малайзии против COVID-19 привились уже 76,7% жителей.