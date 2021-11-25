Берлин, 25 ноября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Германии за время пандемии скончалось 100 119 человек, инфицированных новым коронавирусом. Это следует из обнародованных 25 ноября данных Института Роберта Коха (RKI).

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За последние сутки в стране выявили 75 961 случай инфицирования SARS-CoV-2, что обновило суточный максимум заражений. Общее число случаев заражения за время пандемии достигло 5 573 756. За сутки умер 351 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии вводятся новые меры по сдерживанию коронавирусной инфекции, поскольку число случаев заболевания продолжает расти.