Испанские профсоюзы и предприниматели договорились о прекращении забастовки
Мадрид, 25 ноября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В испанской провинции Кадис предприниматели и профсоюзы смогли договориться о предварительных условиях урегулирования трудового спора и прекращении забастовки. Об этом со ссылкой на главу федерации предпринимателей металлургического сектора Хосе Муньоса 24 ноября сообщает агентство EFE.
В агентстве ожидают, что детали соглашения будут обнародованы 25 ноября. Переговоры продолжались в Севилье одиннадцать часов. Это была уже четвёртая попытка представителей противостоящих сторон прийти к компромиссу в вопросе повышения заработной платы металлургов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмой день забастовки металлургов в испанском Кадисе начался без значительных происшествий.
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