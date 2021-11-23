Кадис, Испания, , 09:52 — REGNUM Испанская полиция использовала бронетранспортёр для разгона участников забастовки металлургов в провинции Кадис. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил представитель левой парламентской коалиции Unidas Podemos Жауме Асенс.

Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе YouTube- канал La Vanguardia

«Вывод на улицу танкеток против [участников] забастовки — это ошибка», — написал Асенс.

Он также попросил главу МВД Испании Фернандо Гранде-Марласку, чтобы «такого не повторялось».

Издание ABC отмечает, что полицейские использовали в Кадисе бронетранспортер, который ранее был задействован в военных целях, а в 2017 году был передан полиции. Ключевая цель такого бронетранспортёра — не разгон демонстрантов, а устранение препятствий на дороге для полицейских.

Глава минтруда Испании Йоланда Диас также призвала соратников в испанском правительстве объяснить использование бронетранспортера в отношении митингующих.

Читайте ранее в этом сюжете: «Улицы — наши!» — соцсети Испании о забастовках в Кадисе