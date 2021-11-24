Вашингтон, 25 ноября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Миграционный кризис на белорусско-польской границе стал одной из тем телефонного разговора помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США.

Gpk.gov.by Мигранты на польской границе

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Советник американского лидера выразил твердую поддержку Варшаве на фоне ситуации с мигрантами. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества Вашингтона и Варшавы по вопросам обороны. Кроме того, Салливан приветствовал усилия по развитю потенциала НАТО. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября прошли переговоры премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента Франции Эммануэля Макрона, которые были посвящены миграционному кризису на белорусско-польской границе.