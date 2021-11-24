Курск, 24 ноября 2021, 20:31 — REGNUM Ряд жителей Курска пытались через прокуратуру обжаловать изменения в указ губернатора «О повышенной готовности», согласно которым для посещения общественных мест, непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг требуется предъявить QR-код или справку о вакцинации от коронавируса или перенесённой ранее болезни, сообщил портал «Секунда».
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Авторы жалобы высказались против обязательной вакцинации и проверки QR-кодов.
В прокуратуре ответили, что законодательство наделяет региональные органы исполнительной власти вводить ограничения на основании предложений главных государственных санитарных врачей и их заместителей, если существует угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний.