Москва, 24 ноября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Украина должна соблюдать Минские соглашения, заявил 24 ноября российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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«Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Президент России также заявил, что украинские власти ведут политику дискриминации русскоязычного населения, нарушая тем самым свои международные обязательства.