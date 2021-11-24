Москва, 24 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Кризис с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей обсудили в ходе телефонных переговоров 24 ноября президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Говоря о происходящем на белорусской границе, участники переговоров указали на «целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель».

Президент России при этом назвал контрпродуктивными планы ЕС ввести новые санкции против Белоруссии. Он указал на действия Польши, применяющей водомёты, слезоточивой газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства в отношении мигрантов.

«Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации», — сообщили в пресс-службе Кремля.