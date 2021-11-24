Варшава, 24 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Евросоюз должен дать «солидарный ответ» на миграционный кризис, созданный официальным Минском на белорусско-польской границе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Gpk.gov.by Белорусско-польская граница

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По словам Моравецкого, на переговорах с французским лидером обсуждались «несколько происходящих сегодня явлений». Эскалация миграционного кризиса на границе Евросоюза с Белоруссией (белорусско-польской границе) была одним из вопросов.

Среди прочих — цены на газ, киберпреступность, военная угроза для Украины, а также председательство Словении в ЕС — с 2022 года. С 2023 года председательство в интеграционном объединении перейдёт к Франции.

Польский премьер-министр отметил общность взглядов Варшавы и Парижа на решение актуальных вопросов, включая эскалацию миграционного кризиса на белорусско-польской границе, которая одновременно является восточной границей НАТО и Евросоюза с ОДКБ и Союзным государством России и Белоруссии.

«Защищая её, мы одновременно защищаем Евросоюз», — констатировал Моравецкий.

Отметим, ЕС и НАТО не признают ОДКБ и Союзное государство России и Белоруссии. Евросоюз солидарен в констатации рукотворного миграционного кризиса на границах стран ЕС с Белоруссией, возлагая вину за происходящее на Александра Лукашенко (которого не признаёт белорусским президентом).

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