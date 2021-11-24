Таллин, 24 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В массовое сознание рядовых эстонцев при помощи СМИ и политиков постоянно вдалбливают мысль, что Россия мечтает всеми способами навредить Эстонии, при этом логика в таких заявлениях не играет никакой роли. С таким мнением известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

Миграция

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«Желание России всеми способами нагадить Эстонии красной нитью проходит через все заявления политиков и журналистские статьи, посвященные миграционному кризису (на границах Польши и Литвы с Белоруссией — прим. ИА REGNUM). Правда, кризис этот не у нас, но злая воля хозяина Кремля не вызывает сомнений», — иронизирует публицист.

При этом, отмечает Чаплыгин, какую пользу способна извлечь Россия из нашествия мигрантов на Эстонию, никто не объясняет: «Очевидно, Путин должен руководствоваться принципом, что чем хуже Эстонии, тем лучше ему самому. Выглядит странно, но логики никто не ищет».

Однако, если включить логику, становится понятно, что массовых нелегалов Россия в Евросоюз не отправляла, зато Россия активно занимается тем, чтобы спасти Европу от зимних холодов: «Цены на газ в Старом свете бьют рекорды, и снижению ажиотажа на биржах способствуют лишь новости об увеличении российских поставок».

Тем временем США вводят новые санкции против второго газопровода «Северный поток». «И это при том, что газа в Европе и так не хватает, а американские танкеры с СПГ идут прямиком в Азию. Кризис, конечно, в Европе, но в Японии сегодня дают двойную цену», — упрекнул стратегического союзника Эстонии в эгоизме эстонский публицист.

«В этой ситуации очень сложно выявить злую волю России. Но эстонские политики стараются вовсю, пусть даже они сами себе противоречат», — пишет публицист Александр Чаплыгин.