Брянск, 24 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В повестку дня 38-го заседания Брянской областной думы внесён вопрос о рассмотрении проектов федеральных законов, поступивших из Государственной думы, о введении QR-кодов в общественных местах, а также в железнодорожном и авиатранспорте.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Как написал на своей странице в социальной сети депутат облдумы Константин Павлов (КПРФ), законопроекты по QR-кодам были одобрены профильным комитетом на заседании 23 ноября и уже 25 ноября будут рассмотрены на заседании областной думы.

Докладчиком выступит председатель постоянного комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской облдумы Сергей Курденко.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение законопроектов проходит в эти дни во всех законодательных органах субъектов России.