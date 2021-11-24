Сочи, Краснодарский край, , 17:20 — REGNUM Всё необходимое, чтобы у работников бюджетной сферы в России зарплаты были на достойном уровне, должно сделать правительство, заявил 24 ноября на совещании президент страны Владимир Путин.

Путин и результаты Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Зарплаты бюджетников: Путин совещается с правительством — трансляция»

В своём обращении к правительству глава государства напомнил, что совещание посвящено доходам граждан, работающим в системе здравоохранения, образования, культуры, науки, соцзащиты, в социальной сфере.

Владимир Путин «Нам нужно сделать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей».

Отметив, что в майских указах 2012 года были отражены цели повышения зарплат этим категориям, президент указал на такой отрицательный фактор как инфляция.

Из-за инфляции «без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов», что является недопустимым, отметил Путин.

Глава государства поручил правительству выделить дополнительные деньги: регионы должны получить помощь для обеспечения требуемого уровня зарплат бюджетников.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин проведёт совещание с правительством о зарплатах бюджетников