Президент России Владимир Путин сегодня, 24 ноября, проведёт совещание с членами правительства. Его основной темой станет обеспечение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленного президентскими указами.

С основным докладом выступит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В обсуждении примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.