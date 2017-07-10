Путин проведёт совещание с правительством о зарплатах бюджетников
Президент России Владимир Путин сегодня, 24 ноября, проведёт совещание с членами правительства. Его основной темой станет обеспечение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленного президентскими указами.
С основным докладом выступит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В обсуждении примут участие министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Путин рассказал об опыте использования назальной вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин использовал назальную вакцину от коронавируса. Об этом 24 ноября он заявил на совещании с правительством РФ.
Путин поручил разработать детскую вакцину от коронавируса
В России необходимо разработать вакцину для детей старше двух лет. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Мишустин доложил Путину о безопасности назальной вакцины
Клинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром им. Гамалеи, завершены. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.
Новый эпидемический подъём неизбежен — Голикова
России нужно ускориться с достижением целей по коллективному иммунитету. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова: срок действия сертификата вакцинированного должен быть продлён
Сертификат вакцинированного для переболевших коронавирусом должен действовать один год. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова назвала регионы без прогресса в коллективном иммунитете
Уровень коллективного иммунитета в России составляет лишь 50,4%. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
«Драматичная статистика» — Голикова об уровне смертности от коронавируса
В России не удаётся достичь снижения уровня смертности от коронавируса. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова назвала регионы, возвращающиеся к «плановой медицинской помощи»
В ряде регионов России удалось существенно сократить число ковидных коек. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
В Российской Федерации развёрнута 271 000 ковидных коек — Голикова.
Голикова говорит, что по-прежнему очень высок уровень заболеваемости среди граждан категории 65+.
Новгородская, Амурская, Томская области, по словам Голиковой, превысили порог по заболеваемости COVID-19.
Голикова говорит о том, что в России наблюдается ощутимое снижение заболеваемости COVID-19, за исключением 18 регионов.