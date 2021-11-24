Минск, 24 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Администрация президента Белоруссии и аффилированные с нею организации направили тонны гуманитарных грузов в оборудованный близ границы с Польшей лагерь нелегальных мигрантов.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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«Пока эту помощь оказывает только белорусская сторона», — сообщил белорусский гостелеканал «ОНТ».

В новостном выпуске 24 ноября отмечено, что «белорусская сторона» представлена «простыми белорусами». В этом же выпуске новостей гостелеканала продемонстрирован фургон с грузами от связанной с администрацией президента «Федерации профсоюзов Белоруссии» (ФПБ).

Накануне гостелеканал сообщал о тоннах гуманитарной помощи нелегалам непосредственно от президентской администрации. В предыдущих выпусках «простые белорусы» были представлены аффилированными с нею организациями.

Гостелеканал «Беларусь 1» в свою очередь сообщает об отсутствии гуманитарной помощи по линии международных организаций — за исключением «Красного Креста», доставившего салфетки и туалетную бумагу.

Все государственные СМИ постсоветской республики называют нелегальных мигрантов исключительно «беженцами» — несмотря на то, что такого статуса гражданам Ирака, Сирии и других стран не предоставляла ни одна страна, в том числе Белоруссия.

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