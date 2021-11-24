Минск, 24 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии изучает обстоятельства зафиксированного применения польскими пограничниками спецсредств при недопущении проникновения нелегальных мигрантов из Белоруссии при бездействии белорусских пограничников. Согласно официальному сообщению, очередной инцидент произошёл ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района (Западная Белоруссия).

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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По сведениям белорусского СК, группа мигрантов из неустановленных стран на невыясненных правовых основаниях находилась возле заграждения на польской границе. «При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Белоруссии», — сообщили белорусские следователи.

Следственно-оперативная группа СК Белоруссии при осмотре места происшествия зафиксировала следовую картину, которая говорит о «применении специальных средств в отношении мирных беженцев». В официальном сообщении белорусского ведомства не указано, кто и когда предоставил статус беженца неназванным нарушителям белорусско-польской границы из третьих стран.

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Численность нарушителей государственной границы и их гражданство в сообщении СК не уточняются. Однако отмечено, что «опрошены очевидцы произошедшего» и по всем изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены взрывотехнические экспертизы.