Москва, , 16:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает позиции граждан по вопросу введения QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Володин в своем телеграм-канале разместил пост о дискуссии вокруг правительственных проектов законов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Кроме того, пост открыт для комментариев.

«Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», — пояснил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, граждане активно высказывают свою позицию по поводу узаконивания QR-кодов. И хотя в палате парламента заявляли о необходимости обратной связи, посты в аккаунте Госдумы в соцсети Instagram открыты для комментариев только подписчикам.

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