Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Заксобрании Санкт-Петербурга в ближайшие дни предметно обсудят инициативу Государственной думы по введению QR-кодов в общественных местах и на железнодорожном и авиатранспорте. Об этом 24 ноября сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский («Единая Россия»). Он высказал свою позицию по отношению к федеральной инициативе.

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«Мы, объективно говоря, вводим QR-коды не для того, чтобы там ужесточить какую-то не очень комфортную жизнь для жителей. Нет, мы находимся сейчас как бы в определенной ситуации, связанной с пандемией, и любая мотивация для того, чтобы люди прививались, чтобы мы все уже вернулись к нормальной жизни, она должна быть», — заявил Александр Бельский.

Напомним, что Госдума России поручила регионам рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов. Депутаты рассмотрят проект на федеральном уровне после получения мнения регионов по этому поводу, которое должно быть высказано до 15 декабря 2021 года.

Председатель Заксобрания заявил, что в Петербург уже поступил проект федерального закона и депутаты будут обсуждать этот законопроект, сначала этим займется комиссия по соцполитике и здравоохранению под руководством Александра Ржаненкова («Единая Россия»).

«Очень важный закон представлен нам для обсуждения, рассмотрения и решения в том или ином варианте. Но абсолютно очевидно, мы все сегодня обеспокоены здоровьем наших горожан, россиян. Это первое и самое главное. Эти проекты нацелены на защиту, на борьбу с коронавирусом», — прокомментировал Александр Ржаненков.

Александр Бельский, в свою очередь, поделился личным опытом использования QR-кода, он считает эти меры адекватными в связи с существующей коронавирусной ситуацией: «Я был в Ленинградской области, так как живу там на границе, заходил в один ресторан, у меня уже проверяли QR-код. Это занимает ровно десять секунд. Всё, показал, пожалуйста, проходите. Не вижу в этом какой-то серьезной проблемы с точки зрения взаимодействия».

Отметим, что федеральные законопроекты планируется обсудить 25 ноября в ходе заседания комиссии, а затем — на пленарном заседании.

Спикер Бельский напомнил, что в Петербурге пока не собираются вводить QR-коды на транспорте, а также заявил, что эти меры ведут за собой необходимые «программные продукты» для осуществления контроля.