Москва, 24 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. По законопроектам о QR-кодах в Госдуму поступило более 120 тыс. обращений, парламентариям предстоит диалог с правительством, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"В адрес Государственной думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. По этим вопросам нам предстоит диалог с правительством — инициатором законопроектов о QR-кодах», — отметил Володин в телеграм-канале.

Парламентарии понимают ответственность.

«Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета — по безопасности, охране здоровья и транспорту — провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями правительства пройдут и во всех фракциях», — указал он.

«Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш президент Владимир Путин», — подчеркнул Володин.

Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может, уверен спикер Госдумы.

«Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», — написано в телеграм-канале Володина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроекты о QR-кодах направлены в рассылку до 14 декабря ― в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации.

Комитет Госдумы по обороне принял решение поддержать законопроект о введении QR-кодах в общественных местах.

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