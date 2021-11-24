Москва, , 15:38 — REGNUM Аттестацию военных учебных центров, которые созданы и создаются в российских гражданских вузах, необходимо проводить раз в три-пять лет. Такое распоряжение 24 ноября на заседании коллегии Министерства обороны России дал глава ведомстве генерал армии Сергей Шойгу.

Занятия в обнинском учебном центре ВМФ «Военно-морская академия» Ens.mil.ru

Читайте также: Шойгу: Центры военного обучения появятся практически во всех вузах страны

«Необходимо подготовить график регулярной аттестации военных учебных центров. Это касается не только тех, по кому мы сегодня приняли решение, но и всех учебных центров», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

При этом, добавил Шойгу, аттестация должна будет проводиться как по кадровому составу, так и по основным фондам — учебным пособиям, тренажёрам, чтобы созданный учебный центр не «превратился в кружок по интересам».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах Минобороны РФ сформировать новые военные учебные центры в гражданских вузах ещё в семи российских регионах. Таким образом, что количество субъектов РФ с доступной для студентов военной подготовкой возрастет с 45 до 52. По его словам, этот вопрос проработан с региональными органами власти и непосредственно вузами.