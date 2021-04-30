Москва, 30 апреля 2021, 13:42 — REGNUM Центры военной подготовки планируется открыть практически во всех высших учебных заведениях России, об этом, по сообщению пресс-службы военного ведомства рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия министерства обороны и гражданской высшей школы.
По словам министра обороны такие центры созданы уже в 104 вузах страны, «где сегодня 60 тысяч ребят проходят военную подготовку, получают полноценный военный билет, выходят из них как офицерами, так и сержантами, старшинами, матросами и солдатами».
Заместитель министра обороны Николай Панков рассказал в ходе конференции, что в России за последние пять лет создано 28 новых военных центров для профильной подготовки студентов. Учебные центры были сформированы в 2017 — 2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров.
Заместитель министра особенно подчеркнул, что в России организован принципиально новый вид военного обучения — подготовка солдат, матросов, сержантов и старшин запаса, по новому механизму, позволяющему давать студентам не офицерскую военную специальность, не призывая их в последующем на военную службу.