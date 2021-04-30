Москва, , 13:42 — REGNUM Центры военной подготовки планируется открыть практически во всех высших учебных заведениях России, об этом, по сообщению пресс-службы военного ведомства рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия министерства обороны и гражданской высшей школы.

«Мы имеем поручение создать и открыть практически во всех высших учебных заведениях центры военной подготовки. Здесь будем готовить, помимо офицеров, солдат и сержантов. Для этого, естественно, придётся многое сделать ректорам, губернаторам. На мой взгляд, для них это должно быть очень важным» Сергей Шойгу

По словам министра обороны такие центры созданы уже в 104 вузах страны, «где сегодня 60 тысяч ребят проходят военную подготовку, получают полноценный военный билет, выходят из них как офицерами, так и сержантами, старшинами, матросами и солдатами».

Заместитель министра обороны Николай Панков рассказал в ходе конференции, что в России за последние пять лет создано 28 новых военных центров для профильной подготовки студентов. Учебные центры были сформированы в 2017 — 2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров.

«В них реализуются все программы военной подготовки: офицеров запаса и кадра, солдат, матросов, сержантов и старшин запаса. Студенты вузов, в которых отсутствуют подразделения военной подготовки, могут обучаться на базе военных учебных центров близлежащих образовательных организаций или военно-учебных заведений министерства обороны» Николай Панков

Заместитель министра особенно подчеркнул, что в России организован принципиально новый вид военного обучения — подготовка солдат, матросов, сержантов и старшин запаса, по новому механизму, позволяющему давать студентам не офицерскую военную специальность, не призывая их в последующем на военную службу.