Париж, 24 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Польша и Франция одинаково «видят проблему, разворачивающуюся на границе». Об этом сообщил 24 ноября после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам Polskie Radio.

Pis.org.pl Встреча премьер-министра Моравецкого с президентом Франции Эммануэлем Макроном

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«Защищая нашу границу, мы защищаем границы ЕС. По этой причине я благодарю наших французских и европейских партнеров за их слова поддержки и солидарности в наших действиях по защите границ Европейского союза», — добавил польский чиновник.

Напомним, премьер-министр Польши направился в «дипломатический тур» по странам ЕС с целью «разъяснить ситуацию на границе республики с Белоруссией в условиях миграционного кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.