Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области опроверг слухи о введении QR-кодов для проезда в общественном транспорте региона с 1 декабря. Об этом 24 ноября Александр Дрозденко заявил на заседании правительства области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Губернатор также отметил, что оснований для отмены ограничений нет и анонсировал введение ряда точечных изменений в антиковидные ограничения.

«Слухи пошли, что мы с 1 декабря вводим QR-код на транспорте, вводить их мы не планируем», — заверил Дрозденко.

В свою очередь главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк указала, что то, в каких условиях регион будет отмечать Новый год, зависит от сегодняшнего дня.

«Эффективность ограничительных мер можно оценивать лишь спустя две недели после введения», — уточнила она.