Москва, 24 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В России не удаётся достичь снижения уровня смертности от коронавируса. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«В целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности. По-прежнему у нас ежедневно уходят из жизни более 1 тыс. 200 наших граждан. Это серьёзная, драматичная статистика, и я ещё раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше», — заявила Голикова.

«Как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учёте и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — указала она.