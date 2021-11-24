Москва, 24 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожной текущую ситуацию в Донбассе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, Москва не располагает информацией об использовании американских комплексов Javelin в Донбассе, но их нахождение на Украине является «очевидным фактом».

«Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в США сообщили, что в Белом доме рассматривают возможность отправки на Украину нового вооружения, в том числе миномётов и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, на фоне мнимой угрозы со стороны «российских войск на границе» в Вашингтоне предложили направить в Донбасс американских военных советников.