Москва, 24 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять законопроект о введении QR-кодов в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

ИА REGNUM Госдума

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При этом у парламентариев есть определенные замечания к законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, однако они не носят концептуального характера.

Например, предлагается конкретизировать положения, касающиеся особого порядка применения QR-кодов для «лиц, приравненных к военнослужащим», и документов, которые должны будут предъявлять проверяющим военные в соответствии с инициативой.

Пакет правительственных инициатив вызвал широкий общественный резонанс. Первое чтение законопроектов, вносящих изменения в том числе в Воздушный кодекс, предполагается в декабре.