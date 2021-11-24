Рига, 24 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Криньяшис Кариньш рассчитывает на то, что Латвия, Литва и Польша смогут использовать для строительства заграждений на границе средства Еврокомиссии (ЕК) в размере €200 млн. Он заявил об этом 24 ноября в эфире Латвийского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Кришьянис Кариньш

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Я убежден, что мы сможем эффективно использовать эти средства (ЕК). Мы будем говорить о том, чтобы деньги можно было направить на строительство забора, что является важным подспорьем», — сказал он.

Также Кариньш рассказал, что в настоящее время идут переговоры с Еврокомиссией о выделении €200 млн на строительство указанного заграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на польско-белорусскую границу, где сейчас происходит миграционный кризис, прибыли солдаты из Эстонии.