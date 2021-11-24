Варшава, 24 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что на польско-белорусскую границу, где сейчас происходит миграционный кризис, прибыли солдаты из Эстонии.

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«Задачей эстонских солдат будет строительство и ремонт временного забора, а также содержание и расчистка дороги на польско-белорусской границе. Спасибо им за поддержку!», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище.

Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.