Москва, 24 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Госдума может не только рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах в декабре, но и принять их в первом чтении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября сообщил источник в Госдуме.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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»Вполне возможен вариант, когда мы рассмотрим пакет по QR-кодам в первом чтении в декабре», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Совет Думы 15 ноября принял решение направить инициативы в регионы для получения отзывов. Срок получения реакции от субъектов РФ — 30 дней.

«После получения отзыва Совет думы может включить законопроекты в повестку заседания Госдумы», — разъяснил источник.

Пока же пакет законопроектов о введении в России QR-кодов не включен в план работы Госдумы на декабрь.