Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отозвал ранее данное разрешение на признание QR-кодов о вакцинации иностранных туристов, которые посещают учреждения культуры региона, так как это решение не одобрили в Роспотребнадзоре. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Напомним, в начале ноября пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор региона на заседании оперштаба одобрил предложение о допуске в музеи и театры Ленобласти иностранных туристов с QR-кодами о вакцинации иностранными препаратами. Напомним, что у России с другими странами пока нет межгосударственных соглашений о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ленобласти разъяснили, у кого примут QR-код иностранной вакцины

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор по Ленобласти не согласовал QR-коды иностранных вакцин

Однако сегодня глава региона отметил, что он «государев человек» и обязан придерживаться норм и правил Роспотребнадзора.

«На мое предложение отреагировали в Роспотребнадзоре, сказали, что они это не согласовывают, поэтому я это свое решение отозвал. По-другому я поступить не мог. Я считаю, что кому-то нужно сделать шаг навстречу друг другу. Может, это сделать в каком-то отдельном туристически привлекательном регионе. Надо первыми признать иностранные вакцины и QR-коды туристов для посещения музеев и проживания. Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали — пока не на общегосударственном уровне, а хотя бы в музей сходить, театр, ресторан. Я считаю, что такой шаг надо делать», — объяснил Дрозденко свою позицию.

Напомним, на территории Ленинградской области с 15 ноября вход в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес возможен при предъявлении QR-кода, или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа.