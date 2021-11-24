Краснодар, 24 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Федеральный законопроект по введению QR-кодов для посещения общественных мест будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания Краснодарского края 25 ноября. Это следует из сообщения пресс-службы ЗС региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Проект федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» накануне, 23 ноября, обсуждался на расширенном заседании комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Речь идёт о законопроектах, предполагающих введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый из документов вносит изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии и устанавливает требование о предъявлении документа с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание, при посещении ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры. Второй законопроект вносит поправки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта — в соответствии с ним, QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда. В Законодательное собрание края поступил для рассмотрения только один из двух внесенных законопроектов — проект, направленный на внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Учитывая социальную значимость, большое количество приходящих в Законодательное собрание края обращений, как «за», так и «против» данного законопроекта перед рассмотрением на сессии кубанского парламента было решено его предварительно обсудить на расширенном заседании профильного комитета с привлечением представителей науки, общественности, экспертного сообщества», — сказал спикер ЗС Юрий Бурлачко.

По данным, прозвучавшим на заседании, в доле пришедших в профильный комитет обращений 68% — это «за» принятие закона.

На заседании заместитель руководителя ЗСК — председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский назвал данный проект актуальным для Кубани как для курорта, куда ежегодно приезжают миллионы туристов. За принятие документа также выступили ряд главных врачей краснодарских больниц и представителей минздрава региона.

Против принятия законопроекта, тем не менее, выступили представители фракции КПРФ и партии «Справедливая Россия» Иван Жилищиков и Денис Хмелевской.

По итогам заседания все мнения будут учтены, позиция комитета будет представлена при рассмотрении законопроекта на ближайшей сессии Законодательного собрания края — она запланирована на 25 ноября.