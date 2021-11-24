Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Свердловские власти прорабатывают вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом на онлайн-брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Чиновник отметил, что система общественного транспорта — это сложный механизм, поэтому необходимо тщательно продумать введение кодов для комфортного передвижения граждан. Кроме того, замгубернатора акцентировал внимание на том, что к общественному транспорту относятся и пригородные электрички, и междугородние автобусы. Креков не исключил возможности введения кодов только для передвижения на конкретных видах транспорта.

Рабочей группе поручили выехать в Татарию, чтобы перенять опыт введения там QR-кодов в общественном транспорте. В том числе и на основе поездки будет принято окончательное решение, подвел итог чиновник.