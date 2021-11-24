Хабаровск, 24 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Хабаровский край занимает 1-е место на Дальнем Востоке по приросту заражений коронавирусом за сутки — власти приняли решение ввести экспресс-тестирование на COVID-19 перед вакцинацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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В край уже доставлены 90 тыс. экспресс-тестов. По мнению специалистов, тесты помогут выявлять бессимптомных заболевших COVID-19. Экспресс-тестирование будут проводить студенты-медики.

На 24 ноября в Хабаровском крае в 18 медучреждениях развернуты 2617 коек под лечение ковидных пациентов (за неделю дополнительно развернули 139 коек). Загруженность коек составляет 90%. 1463 пациента находятся на кислородной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии стартовало использование экспресс-тестов для определения заражения коронавирусом. Новый механизм исследования введен в экспериментальном порядке в столице республики и четырех районах. С помощью новых тестов постановка диагноза COVID-19 должна существенно ускориться.