Вашингтон, 24 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. С призывом прекратить коллективную депортацию мигрантов обратилась к властям Польши правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Об этом 24 ноября говорится в опубликованном докладе организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Польские власти должны немедленно прекратить все возвращения по упрощенной схеме и коллективную депортацию (мигрантов) в Белоруссию», — указывается в докладе.

Также правозащитники призвали власти Польши прекратить насилие в отношении мигрантов, провести расследование случаев насилия и краж, отменить режим чрезвычайного положения и предоставить нелегалам возможность для подачи заявления на получение убежища.

При этом в докладе указывается, что в ходе депортации мигрантов на территорию Белоруссии пограничники Польши разлучали членов семей, детей и родителей. Кроме того, HRW призвал власти Белоруссии привлекать к ответственности сотрудников погранслужбы республики, нарушающих права нелегалов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Европарламента 23 ноября обсудили ситуацию в Белоруссии и кризис на польско-белорусской границе.