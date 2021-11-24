Воронеж, 24 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Продлить формат дистанционного обучения до конца семестра просят студенты Воронежского государственного университета. Петиция, адресованная ректору вуза, появилась 22 ноября на портале change.org, её успели подписать уже почти 2,3 тыс. человек.

Наталья Филатова Воронежский государственный университет

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«Мы хотим, чтобы дистанционное обучение продлилось до конца семестра. Мы хотим понимать, можем ли мы уехать домой и встретиться с родным и не сидеть в четырех стенах на самоизоляции в одиночестве. Мы хотим, чтобы эпидемия быстрее закончилась», — написали, в частности, авторы петиции.

«Многие студенты на время дистанционного обучения уезжают домой, и после истечения приказа приезжают обратно, но по приезде студенты видят новый приказ о продлении «дистанционки». У всех студентов возникает всего один вопрос: зачем гонять нас туда-обратно, почему не выпустить приказ о продлении дистанта до конца семестра? Мы не требуем изменения платы за обучение, ибо нас устраивает качество дистанционного обучения. Конечно, есть факультеты, обучение на которых предполагает постоянную практику в специально оборудованных лабораториях, но таких факультетов не так уж и много. Юристы, экономисты, программисты, математики и т.д. — все мы можем заниматься дистанционно, абсолютно ничего не теряя», — говорится также в петиции.

Авторы обращения также отмечают, что вопросы вызывает и ситуация с военной кафедрой, занятий на которой проводятся очно.

«До конца пандемии ещё далеко, а нас уже спешат отправить на очное. Хотелось бы не заразиться снова от кашляющего преподавателя или привитых сокурсников, переносящих ковид с собой», — поддерживают авторов петиции в комментариях пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский государственный университет отправил студентов на удалённую форму обучения с 11 октября. В последний раз действие данного формата обучения в вузе продлили до 27 ноября. При этом в вузе в начале ноября сообщали, что от ковида привились более 90% сотрудников.