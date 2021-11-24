Страсбург, Франция, 24 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента 23 ноября обсудили ситуацию в Белоруссии и кризис на польско-белорусской границе. Участники заседания в итоговом совместном заявлении призвали к усилению давления на режим Александра Лукашенко. Об этом 24 ноября сообщает Polskie Radio.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В рамках мероприятия было зачитано письмо премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к Европарламенту, в котором он призвал европейские институты не идти на уступки Минску.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе мероприятия заявила, что в новый санкционный список войдут перевозчики, «поддерживающие незаконный ввоз мигрантов в Белоруссию». Она также добавила, что в новом бюджете ЕС будет предусмотрено 6 миллиардов евро «на защиту границ ЕС». Средства будут потрачены среди прочего на покупку средств мониторинга, транспортных средств, оборудования для пограничной службы. Кроме того, 3,5 миллиона евро выделены на поддержку добровольного возвращения мигрантов на родину.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что на «польско-белорусской границе Европа имеет дело не с миграционным кризисом, а с попыткой дестабилизировать ЕС авторитарным режимом Александра Лукашенко».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.