Донецк, 24 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Украина, ее органы власти, армия, значительная часть общества ведут себя по отношению к Донбассу, его народу, как «коллективный Карандышев». Тот самый, который убил Ларису в бессмертной пьесе Островского «Бесприданница» со словами: «Так не доставайся же ты никому!». Примерно так можно понять высказывание известного донецкого журналиста Игоря Фарамазяна, пишет 24 ноября телеграм-канал «Донбасс решает».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Рассуждая о причинах сколь рьяного, столь и бессмысленного уничтожения Украиной в Донбассе всего, до чего дотянется артиллерийский снаряд, Фарамазян отметил:

«Если вы заметили, акцент военных провокаций Киева против республик все более смещается в сторону нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре и промышленным объектам Донбасса».

Из этого донецкий журналист делает вывод: «По всей видимости, где-то за океаном предполагают, что всё равно придется уходить, так почему бы не оставить Луганску, Донецку и Москве выжженную территорию, на восстановление потенциала которой потребуются колоссальные средства».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года кабинетом министров Украины был внесен в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». В отношении жителей ДНР и ЛНР в нарушение Минских соглашений вводятся процедура люстрации и существенные ограничения в гражданских и политических правах.

Осенью ситуация стала всё более нагнетается. Чуть ли не ежедневно военные силы Украины (ВСУ) стали нарушать военное перемирие. Так, 21 ноября, они нанесли артиллерийский удар по Ясиноватскому машзаводу. Пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна.

А 22 ноября ВСУ шесть часов обстреливали окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов.

«Наша сторона запросила режим тишины, но Украина пока ничего не подтверждает. Ситуация снова затягивается, в прошлый раз мы ждали почти 1,5 месяца. Признаться, мы во время активных боевых действий в 2014−15 годах так не страдали, как в этот год. Пускаем на растопку последние заборы», — отметила жительница села Коминтерново (прифронтовое село на юге ДНР) Светлана.

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