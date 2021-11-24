Москва, , 09:15 — REGNUM Пакет законопроектов о введении в России QR-кодов пока не включен в план работы Госдумы на декабрь, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

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Как ожидается, Госдума 25 ноября обсудит календарь работы нижней палаты парламента над законопроектами.

Совет Думы на заседании 24 ноября примет решение о возможном включении в него некоторых инициатив.

Пакет законопроектов правительства РФ о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах вызвало общественный резонанс. Совет Думы 15 ноября принял решение направить инициативы в регионы для получения отзывов. Установлен и срок для выработки позиции — 30 дней.

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