Сеул, 24 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи присоединилось к инициативе США по высвобождению стратегических запасов нефти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики и внешнеполитического ведомства страны.

ИА REGNUM Нефть

Объём высвобождаемых запасов и сроки реализации плана будут объявлены после консультаций с США и другими странами.

Напомним, что 23 ноября президент США Джо Байден приказал высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.

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Этот шаг был предпринят после того, как члены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и Россия отклонили призывы Вашингтона увеличить производство.

Известно, что в 2011 году Южная Корея высвободила 3,47 млн баррелей нефти (4% стратегических запасов) по запросу Международного энергетического агентства, когда добыча нефти в Ливии была остановлена из-за беспорядков.

Ожидается, что на этот раз будет принято решение о высвобождении примерно аналогичного объёма нефти.

По данным Корейской нефтяной корпорации, по состоянию на август запасы нефти в Южной Корее составляли около 97 млн баррелей. Этого количества достаточно для удовлетворения потребностей страны в течение 106 дней.