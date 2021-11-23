Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Министерство энергетики США выпустит 50 млн баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва, сообщает The Hill 23 ноября со ссылкой на Белый дом.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение связано с усилиями администрации президента США Джо Байдена взять под контроль растущие цены на топливо.

Отмечается, что из 50 млн баррелей 32 миллиона будут возвращены в стратегический резерв в ближайшие годы, когда цены на топливо снизятся. Еще 18 млн баррелей будут освобождены в рамках ускоренной продажи нефти, уже санкционированной Конгрессом.

Своими стратегическими резервами также воспользуются Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Напомним, что в начале этого месяца Министерство труда США опубликовало статистические данные, согласно которым потребительские цены в октябре росли гораздо быстрее, чем ожидалось, а годовая инфляция достигла 30-летнего максимума.